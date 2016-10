Schwacher Euro gibt Dax Rückenwind Nach dem langen Wochenende haben Aktienanleger am Dienstag keine klare Richtung gefunden. Der Dax startete am Dienstag zunächst tiefer, drehte dann aber zügig ins Plus. Rückenwind erhielten die Börsen von einem schwächeren Euro. Spekulationen auf eine näher rückende Zinserhöhung in den USA gaben im Gegenzug dem Dollar einen Schub. Im Blickpunkt der Investoren stand erneut die Deutsche Bank. Einem Medienbericht zufolge kommt das größte deutsche Geldhaus bei seinen Verhandlungen über eine Strafe im Hypothekenstreit mit den US-Behörden zwar voran. Jedoch sei noch kein Vorschlag ausgereift genug, um hochrangigen Entscheidungsträgern vorgelegt werden zu können. Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank: "Also, natürlich ist es wichtig für die Deutsche Bank, dass sie jetzt erst mal Ruhe einkehren lässt. Denn die Wellen haben ja hochgeschlagen, es gab schon ein Deutsche Bank-Bashing. Und da haben sich sicherlich viele Spekulanten dran beteiligt, um eben ihren Reibach zu machen. Dass die Deutsche Bank jetzt doch eventuell eine kurzfristige Lösung mit dem US-Justizministerium eingehen könnte, das würde der Deutschen Bank doch recht viel helfen und deutlich Ruhe einkehren lassen in diesem Thema. Damit die Deutsche Bank eben ihren Job machen kann." Thema am Dienstag auch, der bevorstehende Austritt der Briten aus der Europäischen Union. Die britische Premierministerin Theresa May hatte am Sonntag angekündigt, dass der Brexit-Antrag spätestens Ende März gestellt werden soll. Nach dem Startschuss sind für die Austrittsverhandlungen zwei Jahre vorgesehen. Spekulationen über den Inhalt der Verhandlungen könnte die Börse nach Einschätzung von Experten in den kommenden Monaten kräftig beeinflussen.