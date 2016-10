Flixbus will künftig auch verstärkt kleinere Städte anfahren

Das Fernbus-Unternehmen Flixbus will sein Liniennetz weiter ausbauen. „Es wird neue Verbindungen in Deutschland geben, wobei wir zunehmend auch kleinere Städte anfahren“, sagte Flixbus-Chef André Schwämmlein der „Welt am Sonntag“.„Darüber hinaus sind weitere grenzüberschreitende Verbindungen und...