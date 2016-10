Flixbus will Liniennetz ausweiten - auch auf kleinere Städte

Berlin. Das Fernbus-Unternehmen Flixbus will sein Liniennetz weiter ausbauen. "Es wird neue Verbindungen in Deutschland geben, wobei wir zunehmend auch kleinere Städte anfahren", sagte Flixbus-Chef André Schwämmlein der "Welt am Sonntag". "Darüber hinaus sind weitere grenzüberschreitende Verbindungen und Nachtbuslinien geplant." Dabei sollten verstärkt Ziele im europäischen Ausland wie Dänemark, Schweden und Norwegen in den Fahrplan aufgenommen werden. Der Marktführer ist außerdem mit der Lufthansa und Air Berlin als Flughafen-Zubringer im Gespräch.

