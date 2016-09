Deutsche Bahn erhöht Preise im Fernverkehr um 1,3 Prozent

Für Kunden der Deutschen Bahn gibt es erstmals seit drei Jahren wieder spürbare Fahrpreis-Erhöhungen im Fernverkehr. Die Tarife steigen zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember durchschnittlich um 1,3 Prozent. Das teilte das Unternehmen am Freitag in Berlin mit.Die Preise für die Bahncard 25 und die...