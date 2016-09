Bundesagentur gibt Arbeitslosenzahlen für September bekannt

Die Bundesagentur für Arbeit gibt heute die Arbeitslosenzahlen für September bekannt. Nach Berechnungen von Volkswirten waren im zu Ende gehenden Monat zwischen 2,56 Millionen und 2,6 Millionen Männer und Frauen ohne Arbeit.

Dies wären zwischen 90 000 und 125 000 weniger als im August. Der Rückgang habe aber fast nur saisonale Gründe: Ausbildungsabsolventen fänden oft erst nach den Sommerferien eine feste Stelle. Hinzukomme, dass viele Unternehmen in der Regel Einstellungen bis nach dem Ende ihrer Werksferien verschöben. Dieser Effekt schlage sich so erst in der September-Arbeitslosenstatistik nieder.