Arbeitslosenzahl sinkt im September

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September um 77 000 auf 2,608 Millionen gesunken. Das sind 100 000 Erwerbslose weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote ging um 0,2 Punkte auf 5,9 Prozent zurück.

