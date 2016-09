VW gründet eine neue Marke

Wolfsburg. Der Umbruch in der Auto-Branche zeigt sich künftig auch in der Struktur des Volkswagen-Konzerns. Der wird künftig nicht mehr 12 Marken vereinen, sondern 13. In der neuen Marke soll das Geschäftsfeld Mobilitätsdienste gebündelt werden. Einen Namen für diese Marke, die keine Autos, sondern Dienstleistungen verkauft, gibt es nach VW-Angaben noch nicht. Erst im Mai hatte sich VW am Fahrdienst-Anbieter Gett beteiligt. Dieses Unternehmen wird ein Bestandteil der neuen Marke sein. Weitere Angebote der Zukunft könnten laut Volkswagen selbstfahrende Fahrzeuge für den Pendel-Verkehr in Städten sein. wei

