MAN und Scania entwickeln gemeinsam

Weichenstellung in Wolfsburg und Braunschweig. Der VW-Konzern wird künftig seine Mobilitätsdienste in einer neuen, bisher noch namenlosen Marke bündeln. Zugleich beginnt die Verzahnung der in der Braunschweiger VW-Tochter Truck & Bus vereinten Nutzfahrzeug-Marken MAN und Scania. VW hat zudem die neun Mitglieder des Nachhaltigkeitsbeirats berufen, der den Konzern-Vorstand künftig beraten soll.

Die neue Marke

Die Anbindung des Autos an das Internet, neue Antriebe und ein sich veränderndes Verhältnis der Menschen zum Auto stellen die Auto-Branche vor große Herausforderungen. VW hat daher – enorm beschleunigt vom Abgas-Skandal – mehr als 30 neue Elektro-Modelle bis 2025 angekündigt.

Auf dem Pariser Autosalon, der am 1. Oktober ihre Pforten öffnet, zeigt der Autobauer, wie die Zukunft aussehen könnte. So soll etwa die Studie I.D. der Marke VW mit einer Ladung 600 Kilometer fahren können.

Allerdings wird nicht nur neue Technik die Auto-Branche verändern. Branchen-Kenner erwarten, dass der Besitz eines Autos in Zukunft nicht mehr so wichtig ist wie aktuell. Anders ausgedrückt: Das Auto als Statussymbol verliert an Bedeutung. Das ändert allerdings nichts am Mobilitäts-Bedürfnis der Menschen. Folglich machen sich die Auto-Hersteller Gedanken über diese Form der Mobilität von morgen.

VW hat sich erst im vergangenen Frühjahr am Fahrdienst-Unternehmen Gett beteiligt. Gett ist eine Art internationales Taxi-Unternehmen. Wie die Wolfsburger gestern bestätigten, sollen Mobilitäts-Dienstleistungen in Zukunft ausgebaut werden. Denkbar seien zum Beispiel selbstfahrende Fahrzeug-Flotten für den innerstädtischen Pendel-Verkehr. Die Menschen könnten also unabhängig vom öffentlichen Personennahverkehr und ohne ein Auto besitzen zu müssen, mobil bleiben. Dieser Geschäftszweig der Mobilitätsdienste soll in einer eigenen, 13. Konzernmarke gebündelt werden. Einen Namen gibt es noch nicht. Diese Marke wäre bei VW mit Ausnahme der Finanz-Dienstleistungen die erste, die keine Fahrzeuge baut. Eine Zeitenwende.

Die Nutzfahrzeug-Allianz

Was schon länger angekündigt ist, soll nun in die Umsetzung gehen: Die VW-Nutzfahrzeug-Töchter MAN, zu der ein Werk in Salzgitter gehört, und Scania haben einen Fahrplan für die künftige Zusammenarbeit festgelegt. Gebündelt sind beide Marken in der VW-Tochter Truck & Bus, die in Braunschweig in der Nähe des Hauptbahnhofs sitzt und aktuell 90 Mitarbeiter beschäftigt.

Wie auch im PKW-Bau soll es für beide Marken künftig gemeinsame Plattformen und eine Gleichteile-Strategie geben – um Kosten im Einkauf und in der Entwicklung zu sparen. Die einzelnen Plattformen sind für Motoren, Getriebe, Achsen und die Abgas-Nachbehandlung vorgesehen. Äußerlich wird ein MAN ein MAN und ein Scania ein Scania bleiben – das Innenleben wird dagegen im Grundgerüst künftig Gemeinsamkeiten aufweisen.

Grundsätzlich sollen die Komponenten von Ingenieuren beider Marken gemeinsam entwickelt werden. Allerdings wird die Projektsteuerung für die Entwicklung jeweils einer Marke zugeordnet. So soll Scania die Entwicklungsleitung für Motoren mit 13 Litern Hubraum übernehmen, MAN für Motoren mit einem Hubraum zwischen 5 und 9 Litern. Ähnlich verhält es sich bei den anderen Komponenten.

Dass der Schwerpunkt dieser Arbeitsteilung auf Komponenten des Antriebsstrangs liegt – also Motor und Getriebe –, ist kein Zufall. Nach VW-Angaben entfallen 60 Prozent des Wertes eines Nutzfahrzeugs eben auf den Antriebsstrang.

Auf die einzelnen Produktionsstandorte soll diese Strategie wenig Einfluss haben. Eine Verlagerung der Produktion sei ausgeschlossen, heißt es in einer Mitteilung von Truck & Bus. Auch in Zukunft solle Scania für Scania und MAN für MAN produzieren. Allerdings gibt es Ausnahmen: Getriebe und nicht-angetriebene Achsen.

So sollen im MAN-Werk Salzgitter nicht-angetriebene Achsen auch für Scania hergestellt werden. Überhaupt wurde das Werk in der Stahlstadt mit seinen 2500 Mitarbeitern für die neue Strategie komplett umgekrempelt. Dort werden nun keine Fahrzeuge mehr gebaut, sondern Komponenten wie die angesprochenen Achsen. Das zweite Standbein des Werks ist die weltweite Versorgung mit MAN-Ersatzteilen.

Trotz dieser Umstrukturierung und Neuausrichtung der beiden Nutzfahrzeug-Marken solle die Beschäftigung dort sicher bleiben, betonte VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh.

Der Beirat

Der VW-Konzernvorstand will sich in Zukunft von einem Beirat beraten lassen, dessen Mitglieder nicht beim Autobauer arbeiten. Der Rat der Experten soll immer dann gefragt sein, wenn es um die Themen nachhaltige Mobilität, Umweltschutz, gesellschaftliche Verantwortung, Integrität, Zukunft der Arbeit und Digitalisierung geht. Damit werden etliche Themen aufgegriffen, die in Zusammenhang mit den Ursachen des Abgas-Skandals stehen.

Die Gründungsversammlung soll Ende Oktober in Berlin stattfinden. Dann will sich der Beirat nach VW-Angaben eine Geschäftsordnung geben, einen Vorsitz wählen und die Aufgaben verteilen. Mitglieder des Gremiums sind Ottmar Edenhofer, stellvertretender Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung; Connie Hedegaard, ehemalige EU-Kommissarin für Klimaschutz; Gesche Joost, Professorin an der Universität der Künste in Berlin; Georg Kell, Gründungsdirektor UN Global Compact; Yves Leterme, ehemaliger stellvertretender Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; Gertrude Lübbe-Wolff, ehemalige Richterin am Bundesverfassungsgericht; Margo T. Oge, ehemalige Direktorin bei der US-Umweltbehörde EPA; Michael Sommer, ehemaliger Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, und Elhadj As Sy, Generalsekretär der Internationalen Rotkreuz-Rothalbmond-Förderation.

Schweiger, Andreas