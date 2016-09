Daran, wie wichtig ihre Fähigkeiten sind, dürften die jungen Gesellen und Fachverkäufer der Kreishandwerkerschaft Region Braunschweig-Gifhorn spätestens nach ihrer Freisprechung im Braunschweiger Dom keinen Zweifel mehr haben. Sowohl Kreishandwerksmeister Oliver Schatta als auch der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) betonten gestern, dass die jungen Fachkräfte dringend gebraucht würden.

Schatta sagte: „Ohne Sie sähe es düster aus im deutschen Handwerk.“

Er ermutigte die Gesellen, groß zu denken und nach dem Erfolg der bestandenen dualen Ausbildung keine Angst vor Misserfolgen zu haben. In unserer Region fehlten vielen Betrieben geeignete Nachfolger. Es bestehe die Gefahr, dass die Unternehmen schließen müssten. „Das ist Ihre Chance. Die Zukunft ist Ihre Baustelle. Sie müssen nur den Mut haben, der eigene Chef zu sein.“

Lies führte an, dass die duale Ausbildung viele Perspektiven eröffne: „Sie können morgen mit der Meisterausbildung beginnen. Sie können zur Start-up-Szene gehören, an der Hochschule studieren oder auch einfach arbeiten gehen.“ Die duale Ausbildung sei das Erfolgsmodell der deutschen Wirtschaft. „Und Sie sind jetzt die Botschafter dieses Erfolgsmodells.“ Nicht, dass die Gesellen und Fachverkäufer in die weite Welt gehen sollten. Lies sagte nachdrücklich, er hoffe, dass viele der jungen Menschen in der Region blieben. Schließlich würden sie als Fachkräfte – der Garant für Wachstum und Wohlstand – gebraucht.

Kritisch blickte Lies zurück auf die Abschaffung der Meisterpflicht in einigen Gewerken. „Damit haben wir uns selbst geschadet“, so der niedersächsische Wirtschaftsminister. Wo die Pflicht abgeschafft wurde, gebe es nun zwar mehr Betriebe. Diese Unternehmen beschäftigten jedoch weniger Mitarbeiter. Und sie bildeten vor allem weniger Nachwuchskräfte aus.