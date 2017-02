Graues Wochenende in der Region

Von Nordwesten erreichen uns in der Region immer wieder Tiefausläufer mit feuchter und wolkenreicher Luft am Wochenende. Der Samstag wird eher trüb und es kann immer mal wieder etwas nieseln, Auflockerungen in der Wolkendecke sind selten. Dabei wird es nasskalt mit Höchstwerten von maximal 5 oder 6 Grad, wie die Vorhersage für Braunschweig zeigt. In der Nacht zum Sonntag kann es vorübergehend auflockern und die Temperaturen gehen zurück auf um die 0 Grad. Teilweise kann es dann glatt werden auf den Straßen.

Am Sonntag zieht schon ein neuer Tiefausläufer auf. Er bringt wieder dicke Wolken mit und es kann auch zeitweise nass werden, im Harz fällt ab etwa 800 bis 900 Meter Schnee. Es wird nur etwas milder mit 7 bis 8 Grad.

In der kommenden Woche ist vorerst kein Wintereinbruch in der Region zu erwarten. Der 10 Tage-Trend für Braunschweig zeigt sogar fast durchgehend frostfreie Nächte und erst zum kommenden Wochenende sehen einige Wettermodelle eine Abkühlung.