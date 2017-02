Das Barometer zeigt somit weiter hohen Luftdruck, momentan bei uns in Niedersachsen 1026 bis 1030 Hektopascal, sagt Peter Hinteregger von Kachelmannwetter. Diese kleinen Tiefs in großer Höhe haben aber oft große Auswirkungen auf unser Wetter, sie können kleinräumig sehr unbeständiges Wetter bringen. So muss man auch an diesem Wochenende (vor allem im Laufe des Samstags) auf zeitweilige Schnee- oder in tiefsten Lagen Regenfälle (samt örtlicher Glätte) gefasst sein – betroffen sind vor allem die Gebiete in Richtung Harz und später auch die nördliche Lüneburger Heide und der Großraum Hamburg. Es wird also bei weitem nicht überall schneien oder regnen, oft geht es mit vielen Wolken und ein paar größeren sonnigen Auflockerungen durch das Wochenende. Eher bleibt es kalt mit tiefen Temperaturen, tagsüber sind jeweils nur knappe Plusgrade drin.

Unbeständiges Wochenend-Wetter Foto: 2017 Kachelmann GmbH

Danach sieht es – da sich das Hoch ERIKA über Skandinavien weiter verstärkt – nach einer leichten Milderung und stabileren Schönwetterphase aus, so Hinteregger. Das zeigt auch der Langfristtrend von Braunschweig.