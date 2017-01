In den vergangenen Wochen bestimmten immer wieder Hochdruckgebiete das Wetter in der Region, so auch in den vergangenen Tagen. Am Wochenende schwächt sich der Hochdruckeinfluss ab und uns erreichen erste atlantische Tiefausläufer.

„Wenige dünne Wolken kündigen schon die Wetterumstellung an, größtenteils ist es heute aber noch sonnig“, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. Das zuletzt wetterbestimmende Hoch hat sich inzwischen nach Südosteuropa verzogen und macht Platz für atlantische Tiefausläufer. Diese erreichen uns in den kommenden Tagen zunächst nur in stark abgeschwächter Form. „In der Nacht zum Sonntag ziehen dichtere Wolken auf, sie bringen aber kaum messbaren Regen“, schränkt Sävert ein. Dass es noch weitgehend trocken bleibt, zeigt auch die Regensummenkarte bis zum Sonntagabend.

Der Atlantik meldet sich zurück Foto: 2017 Kachelmann GmbH

Mit den atlantischen Tiefausläufern und der auf Südwest drehenden Strömung weht auch deutlich mildere Luft in den Westen. Die Nacht zum Sonntag bringt nur örtlich noch geringen Frost, wie die Karte mit den erwarteten Tiefstwerten aus dem SuperHD-Modell zeigt.

Tagsüber am Samstag und auch am Samstag sind Höchstwerte bis etwa 4 Grad möglich. Auch im Oberharz wird es milder, am Samstag werden bis zu 3 Grad plus erreicht. „Am Sonntag ist in höchsten Lagen noch mal Schneeregen oder sogar Schnee möglich bei Temperaturen um den Gefrierpunkt“, erwartet Sävert. In der neuen Woche ist auch in den Hochlagen mit langsam einsetzendem Tauwetter zu rechnen.