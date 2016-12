Das bisher wetterbestimmende Hoch schwächt sich ab, hält sich aber in unserer Region gerade noch bis in den Neujahrstag. Dann erreicht uns am Abend ein erster Tiefausläufer mit Regen und Schnee.

Silvesternacht frisch und nur örtlich dichter Nebel Foto: 2016 Kachelmann GmbH

„Das wird eine frische Silvesternacht mit teils klarem Himmel, aber auch Nebel wird örtlich ein Thema werden“, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. Vor Mitternacht ist der Himmel am Silvesterabend zunächst meist klar und es bleibt trocken. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte um 0 Grad, gebietsweise stellt sich auch leichter Frost ein. Nebel ist zunächst kaum zu erwarten. Dies ändert sich aber nach Mitternacht. Denn der Feinstaub aus dem Silvesterfeuerwerk bietet eine gerade ideale Grundlage für Nebel. An den kleinen Teilchen können sich Wassertröpfchen anlagern und sich so bei wenig Wind vorübergehend dichter Nebel bilden. Dies passiert vor allem in den Städten. „Örtlich kann die Sicht vorübergehend deutlich zurückgehen und so auch den Straßenverkehr gefährden“, schätzt Sävert ein. Das Potenzial für hohe Feinstaubkonzentration zeigt auch der Stadt-Stink-Index für die Silvesternacht.

Am Neujahrstag selbst sind nächtliche Nebelschwaden schnell wieder verschwunden, aber höchstens für kurze Zeit setzt sich die Sonne durch. Zum Abend kommen aus Nordwesten leichte Niederschläge auf. Das dürfte in tiefen Lagen teils Regen oder auch Schneeregen sein. Wer aber im Oberharz wohnt, sollte sich ab Sonntagabend auf etwas Schnee einstellen. „Hier könnte es vor allem in der Nacht zum Montag und Montag früh glatt werden und die wenigsten Autofahrer sind dies in diesem Winter gewöhnt“, befürchtet Sävert. Die Tage darauf bringen laut Sävert in tiefen Lagen eher nasskaltes und vorerst nur im Bergland winterliches Wetter.