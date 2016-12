An Schnee und frostige Kälte ist dieses Jahr über die Weihnachtstage nicht zu denken. Im Gegenteil, denn es wird frostfrei bleiben und schrittweise immer milder.

Am Samstag (Heiligabend) gibt es viele Wolken und stellenweise kann es auch etwas regnen oder nieseln, oft bleibt es aber länger trocken. Ab dem Nachmittag nimmt der West- bis Südwestwind auch deutlich zu mit Windböen um 60 km/h. Die Höchstwerte liegen bei 5 bis 7 Grad.

Über Weihnachten mild, zeitweise nass und windig Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Nass trüb und windig bleibt es auch am Sonntag (1. Weihnachtsfeiertag) bei uns in der Region. Dabei steigen die Temperaturen immer weiter an, bis zu 11 Grad sind dann zum Abend möglich! Ähnlich unbeständig zeigt sich auch der Montag (2. Weihnachtsfeiertag): Eine neue Kaltfront zieht heran und bringt Regen sowie starken Südwestwind. Hinter der Front wird dann kühlere Luft herangeweht, wobei noch unsicher ist, ob erst zum Abend oder bereits am Nachmittag.

Der Trend für die Tage nach Weihnachten: Ein neues Hochdruckgebiet wird sich wahrscheinlich durchsetzen und ruhiges, trockenes Wetter bringen. Ob es genau zum Jaheswechsel dann erneut nass und wechselhaft wird ist noch offen.