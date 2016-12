Das Hochdruckwetter, welches im Dezember bisher überwogen hat, hält auch am Samstag noch an. Das bedeutet aber zu dieser Jahreszeit nicht immer Sonnenschein, sondern auch Nebel oder Hochnebel.

„Am Samstag stehen die Chancen noch ganz gut, dass zeitweise die Sonne scheint“, sagt Fabian Ruhnau vom Wetterdienst Kachelmannwetter. Nach teils frostiger Nacht bleibt es Samstag tagsüber auch recht kühl mit Höchstwerten von 2 bis maximal um 5 Grad. Erst gegen Abend ziehen verbreitet Wolken auf.

Am Sonntag erreicht uns dann schon feuchtere Luft, denn ein schwacher Tiefausläufer zieht von Norden in die Region. „Viel Regen wird dieser nicht bringen, aber es wird trüb oder bedeckt bleiben“, so Ruhnau. Während überwiegend nur etwas Nieselregen fällt, kann es im Oberharz sogar etwas Schnee geben, wie das Super HD Wettermodell andeutet. Mehr als 5 Grad werden es auch am Sonntag nicht unter der dicken Wolkendecke.

Wochenendwetter für die Region Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Zu Beginn der neuen Woche geht es weiter mit ruhigem Hochdruckwetter. Teils ist es auch mal sonnig, häufig aber auch neblig-trübe oder bedeckt. An den Temperaturen ändert sich nicht sonderlich viel, wie der 10 Tage-Trend zeigt. Zu Weihnachten ist die Entwicklung noch unsicher. Möglicherweise greifen Tiefausläufer über und bringen wieder wechselhaftes Wetter. Ob auch Schnee dabei sein wird, lässt sich noch nicht sagen.