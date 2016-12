Gefühlt schon seit Wochen haben wir es beim Wetter mit einer Hochdruckwetterlage zu tun. Am Wochenende kommt etwas Schwung ins Geschehen.

Nach der lang andauernden Hochdruckwetterlage kommt an diesem Wochenende zumindest vorübergehend Bewegung ins Wettergeschehen. Eine Kaltfront überquert uns am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag mit Regen.

„Dabei haben wir Glück, der Boden ist wieder aufgetaut und die Luft ist mild. Mit Glatteis durch gefrierenden Regen müssen wir also nicht rechnen“, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. Tagsüber am Samstag erwarten uns in tiefen Lagen fast 10 Grad plus, aber nur anfangs etwas Sonne.

Es kommt Bewegung ins Wettergeschehen Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Zum Samstagabend erreicht uns die Front mit Regen und überquert uns in der Nacht zum Sonntag. Mit der Front kommen einige Liter Regen zusammen, teils mehr als 15 Liter pro Quadratmeter, dazu die erwarteten Regensummen aus dem SuperHD-Modell bis zum Sonntagvormittag. Am Sonntagvormittag zieht der Regen ab, die Wolken bleiben. Es wird nur wenig kühler als am Samstag.

Es kommt Bewegung ins Wettergeschehen Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Wie geht es danach weiter, zieht ein Tief nach dem anderen heran? „Es kehrt sehr schnell wieder Ruhe ein, schon in der Nacht zum Montag weitet sich eine Hochdruckzone von Frankreich bis nach Skandinavien aus“, erwartet Sävert eine rasche Rückkehr zum Hochdruckwetter, wie auch die Luftdruckverteilung am Montag in Mitteleuropa zeigt. „Damit geht das Nebellotto weiter, niemand kann vorhersagen, wann und wo genau die Sonne den morgendlichen Nebel auflösen wird“, erläutert Sävert weiter. Im Laufe der neuen Woche folgen aber weitere Tiefausläufer, es bleibt mild.