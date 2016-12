Etwas trockenere Luft setzt sich heute in unserer Region durch. Sie gelangt am Wochenende unter den Einfluss des kräftigen Hochs UWE und bei ruhigem Herbstwetter steigt auch die Nebelgefahr.

„Der Start ins Wochenende fällt heute freundlich aus“, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. Von Norden her setzt sich vorübergehend trockenere Luft durch, wie auch die Karte mit der relativen Luftfeuchtigkeit am Freitagvormittag zeigt.

Ruhiges Herbstwochenende in der Region Foto: 2016 Kachelmann GmbH

In den Abendstunden und auch in der Nacht ist der Himmel zunächst zeitweise klar. „Nachtschwärmer – und wer sonst noch unterwegs ist – sollten auf der Hut sein. In der Nacht droht gebietsweise leichter Frost und es kann glatt werden auf Straßen und Wegen“, befürchtet Sävert.

Ruhiges Herbstwochenende in der Region Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Mit Regen oder Schnee ist für einige Zeit nicht mehr zu rechnen, das Hoch stellt sich allen Tiefs in den Weg. Aber vor allem nachts und morgens kann sich gebietsweise Nebel oder Hochnebel bilden. Die Tiefstwerte in der Nacht zum Sonntag liegen durchweg im Frostbereich, nachts und morgens droht Glätte durch Reif. Das gilt auch für die Nächte darauf, vor allem in den Morgenstunden kann es jeweils stellenweise glatt sein. „Gefährdet sind besonders Brücken und Straßen an Gewässern und in Wäldern, hier muss man besonders mit Reifglätte rechnen“, warnt Sävert. Tagsüber scheint nach teils zögernder Auflösung von Nebel oder Hochnebel nur gebietsweise die Sonne und die Temperaturen steigen höchstens wenig über den Gefrierpunkt an. Wie geht es danach weiter? Der 10-Tage-Trend am Beispiel Braunschweig zeigt ab der zweiten Hälfte der kommenden Woche einen Aufwärtstrend. „Die Modelle sind sich sogar recht einig, das kann also durchaus so kommen“, enttäuscht Sävert die Winterfans. Allerdings ist das noch lange hin und an den Berechnungen kann sich noch einiges ändern.