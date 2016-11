Nebel, Wolken, Nieselregen, aber auch Sonnenschein – an diesem Wochenende ist in unserer Region von fast allem etwas dabei. Und es wird allmählich kälter, vor allem nachts droht wieder Frost. Der Start ins Wochenende sieht heute eher trüb als freundlich aus, aber es bleibt trocken. Nur im Harz scheint schon länger die Sonne. „Das Wochenende sieht nicht so viel anders aus, wenn auch mit ein paar Lichtblicken“, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. Der morgige Samstag ist größtenteils trüb. Die Sonne hat es schwer, sich gegen Nebel und Hochnebel durchzusetzen. „Nur hier und da schafft die Sonne es im Tagesverlauf,

Der Start ins Wochenende sieht heute eher trüb als freundlich aus, aber es bleibt trocken. Nur im Harz scheint schon länger die Sonne. „Das Wochenende sieht nicht so viel anders aus, wenn auch mit ein paar Lichtblicken“, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. Der morgige Samstag ist größtenteils trüb. Die Sonne hat es schwer, sich gegen Nebel und Hochnebel durchzusetzen. „Nur hier und da schafft die Sonne es im Tagesverlauf, den Nebel wieder aufzulösen“, macht Sävert nur wenig Hoffnung. Mehr als 5 bis 6 Grad sind nicht drin.“

Durchwachsenes Wochenende in der Region Foto: 2016 Kachelmann GmbH

In der Nacht zum Sonntag droht gebietsweise leichter Frost. Und Nachtschwärmer, die nach Mitternacht noch unterwegs sind, sollten aufpassen. Denn in der zweiten Nachthälfte und Sonntag früh kann etwas Nieselregen fallen. Wo der Boden dann gefroren ist, kann sich stellenweise Glätte einstellen.

Dies zeigt auch die Karte aus dem SuperHD-Modell mit dem Wetter am frühen Sonntagmorgen mit leichtem Regen, stellenweise gefrierend. „Besser sieht es am Nachmittag aus, dann kann sich wieder die Sonne zeigen“, so Sävert. „Es bleibt aber recht frisch, die Temperaturen steigen kaum über 5 Grad an.“ Und in der Nacht zum Montag stellt sich verbreitet leichter Frost ein. Die neue Woche startet mit frostigen Nächten, aber auch mit viel Sonnenschein.