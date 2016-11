NANETTE bringt uns einen sehr windigen Sonntagabend in die Region Braunschweig

Sturm am Sonntagabend möglich!

Am heutigen Samstag kehrt beim Wetter zwischen dem Harz und der Heide vorübergehend Ruhe ein. Doch das ist nur von kurzer Dauer, denn ein Sturmtief wird morgen vor allem zum Abend den Wind deutlich zulegen lassen.

„Das Tief NANETTE macht sich morgen auf den Weg von England zur Nordsee und das Windfeld erreicht teilweise auch die Region rund um Braunschweig“, prophezeit Andreas Neuen vom Wetterdienst Kachelmannwetter.

Dabei muss man dann in den Niederungen in unserer Region am Sonntagabend mit stürmischen Böen, eventuell auch mit Sturmböen bis 75 km/h rechnen, wie auch die Karte mit den Windspitzen zeigt.

Sturm am Sonntagabend möglich! Foto: 2016 Kachelmann GmbH

„Noch stärker wird der Wind in den mittleren und hohen Lagen des Harzes“, warnt Neuen. Hier sind Böen zwischen 80 und 100 km/h möglich, ganz oben auf den höchsten Bergen sind sogar Orkanböen drin“. Die Karte mit den Windspitzen zeigt am Sonntagabend für den Brocken sogar Böen von über 130 km/h.

Sturm am Sonntagabend möglich! Foto: 2016 Kachelmann GmbH

„In der Nacht zum Montag lässt der Wind dann aber schon wieder rasch nach, denn das Sturmtief zieht schnell nach Skandinavien ab“, beruhigt Neuen. Dennoch sollte man sich auf mögliche Sturmböen am Sonntagabend einstellen und nicht unnötig in Wäldern oder Parks spazieren gehen und sich somit in Gefahr begeben. Selbst 80 km/h reichen aus, um dicke Äste von Bäumen abzubrechen.