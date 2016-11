Nach dem wechselhaften Freitag mit einem kleinen Temperatursturz stellt sich am Wochenende zumindest zeitweise ruhiges Wetter in unserer Region ein.

Nach dem unruhigen Freitag mit örtlichen Gewittern, Starkregen und Graupel, stellt sich am Samstag vorübergehend ruhiges Wetter bei uns ein. Am Sonntag streift uns ein Sturmtief, das örtlich Sturmböen bringen kann.

„Mit Blitz und Donner wurden die milde Luft der vergangenen Tage vertrieben, zumindest örtlich waren kurze, aber kräftige Gewitter dabei“, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. Die Schauer und Gewitter formierten sich zu einer Linie, in der zum Teil auch Graupel fiel. „Davon sehen wir aber am Samstag nichts mehr, es stellt sich ruhiges Wetter bei uns ein“, erwartet Sävert einen ruhigen Tag bei höchstens 8 Grad. Sogar ein paar Sonnenstunden sind dabei, wie die SuperHD-Vorhersage am Beispiel Braunschweig zeigt.

Durchwachsenes Wochenende: Samstag ruhig, Sonntag windig Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Schon am Sonntag zieht das nächste Sturmtief heran. „Zum Glück ist es nur ein Streifschuss für uns, aber zumindest im Harz dürfte es für Sturmböen. In tiefen Lagen sind es höchstens stürmische Böen“, schränkt Sävert ein. Das Sturmtief selbst zieht von Frankreich zur Nordsee. Das Sturmfeld an seinem Rand streift uns am späten Nachmittag und am frühen Abend nur. Die Karte aus dem HD-Modell zeigt die vorhergesagten Böen am Sonntagnachmittag. Zum späteren Abend lässt der Wind bereits wieder nach und ein weiteres Sturmtief ist nicht in Sicht. Wenigstens ist es noch lange Zeit trocken, bevor am Nachmittag leichter Regen aufkommt. Dabei wird es wieder milder mit bis zu 11 Grad.