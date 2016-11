Ein Sturmtief zwischen Island und Südnorwegen lenkt auch heute sehr milde Luft in unsere Region. Ab heute Abend frischt zudem der Südwestwind weiter auf und bis in tiefe Lagen kann es einzelne Sturmböen geben.

„Heute erwartet uns wieder ein meist grauer Himmel mit höchstens vereinzelten Wolkenlücken“, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. Mit 10 bis 11 Grad ist es sehr mild in unserer Region und selbst im Oberharz ist es sehr mild. Der Brocken meldete heute früh rund 2 Grad plus. „Es regnet häufig oder es fällt Sprühregen, der das Wetter bei frischem Wind richtig unangenehm macht“, so Sävert weiter. Erst morgen wird es mit Durchzug einer Kaltfront vorübergehend etwas kälter, wie auch die SuperHD-Vorhersage am Beispiel Braunschweig zeigt.

Weiter mild und ab heute Abend Gefahr von Sturmböen Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Das Sturmtief macht sich auch durch viel Wind bemerkbar, der Südwestwind wird im laufe des Tages allmählich stärker. Im Harz gibt es heute tagsüber Sturmböen, auf dem Brocken schwere Sturmböen. „Richtig loslegen wird der Wind aber erst am späten Abend, dann kann es bis in tiefe Lagen Sturmböen geben. Das geht auch bis in den Freitagmorgen so weiter, es bleibt die ganze Nacht durch sehr windig mit einzelnen Sturmböen“, erwartet Sävert. Die Karte aus dem SuperHD-Modell zeigt die Windböen in der kommenden Nacht zwischen Mitternacht und 1 Uhr. Wenn die morgige Kaltfront am Vormittag durch ist, dann lässt der Wind schlagartig nach. Erst am Sonntag könnte es wieder deutlich windiger werden.