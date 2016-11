Kaum ist die Frost- und Glättegefahr gebannt, liegen die Temperaturen in der Region schon deutlich im Plusbereich. Allerdings erwartet uns heute und in den kommenden Tagen einiges an Regen.

„Schon in der Nacht ist es deutlich milder geworden, vom Frost sind wir weit entfernt“, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. Selbst auf dem Brocken im Oberharz werden inzwischen 3,5 Grad plus gemessen und die Schneedecke schmilzt dahin. Die Karte zeigt die Temperaturen in Niedersachsen Mittwochmorgen. „Und es wird noch milder, bis zu 12 Grad sind heute in unserer Region drin“, erwartet Sävert für den weiteren Tagesverlauf. Allerdings begleiten uns Regen und Wind durch den Tag.

Sehr mild und immer wieder Regen Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Wie geht es in den kommenden Tagen weiter? Es bleibt erst einmal sehr mild mit teils zweistelligen Werten in tiefen Lagen und auch auf den höchsten Gipfeln im Harz hält das Tauwetter an. „Dabei kommt einiges an Regen zusammen, weil sich die Wolken immer wieder im Bergland stauen“, erläutert Sävert. Die Karte aus dem SuperHD-Modell mit den erwarteten Regenmengen bis zum Freitagmittag zeigt gebietsweise mehr als 30 Liter Regen pro Quadratmeter, im Harz kommen teils auch mehr als 40 Liter zusammen. Ein nennenswertes Hochwasser ist nicht zu erwarten, aber Bäche und Flüsse können schon deutlich ansteigen.