In den kommenden Tagen erwartet uns überwiegend graues und regnerisches, dafür sehr mildes Wetter. Allerdings kann der Regen und Sprühregen heute im Harz noch Glatteis durch gefrierenden Regen auslösen.

„Wer heute noch in den Harz möchte, sollte sich zumindest am Vormittag noch auf Glatteis einstellen“, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. Dort liegen die Temperaturen der Straßenbeläge noch unter dem Gefrierpunkt. Der Regen trifft auf die gefrorenen Böden und bildet hier eine Eisfläche. „Glatteis durch gefrierenden Regen ist die gefährlichste Glätteart, oft gibt es kein Halten mehr“, so Sävert weiter. Im Tagesverlauf entspannt sich die Lage aber auch im Harz immer mehr, in tiefen Lagen besteht schon jetzt keine Gefahr mehr.

Windig, mild und regnerisch Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Wie geht es in nächster Zeit weiter mit dem Wetter? Bleibt es längere Zeit mild oder kommt blad ein Kälterückfall? Der 10-Tage-Trend am Beispiel Braunschweig (andere Orte bitte dort eingeben) zeigt für das kommende Wochenende einen leichten Knick nach unten, es wird wieder etwas kälter. „Ein Wintereinbruch ist das aber nicht, und für den Beginn der nächsten Woche deutet sich schon wieder sehr mildes Wetter an“, schränkt Sävert ein. Winterwetter ist also vorerst nicht in Sicht.