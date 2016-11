Eisig kalt startet die neue Woche in unserer Region, es ist aber die vorerst letzte Nacht mit so tiefen Temperaturen. In den kommenden Tagen lenken atlantische Tiefausläufer deutlich mildere Luft zu uns.

„Richtig eisig war es am Montagmorgen bei uns“, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. Die Tiefstwerte der Nacht lagen meist bei -3 bis örtlich -6 Grad, am Erdboden in 5 Zentimeter Höhe war es sogar noch kälter, bis zu -10 Grad wurden gemessen. „Entschädigt werden wir aber heute tagsüber mit Sonnenschein und dann lässt es sich schon wieder ganz gut aushalten“, tröstet Sävert alle Frostgeplagten. Tagsüber werden allerdings nur 3 bis 4 Grad plus erreicht.

Frostiger Wochenstart, ab Dienstag deutlich milder Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Anders sieht es in den kommenden Tagen und Nächten aus, die frostigen Zeiten sind dann vorbei. Bereits in der kommenden Nacht fällt Nieselregen, der vor allem Harz vereinzelt auch gefrieren und Glatteis auslösen kann. Tagsüber am Dienstag wird es schnell milder. „Die Woche ist aber meist grau und trüb, öfter wird es nass“, befürchtet Sävert. Dabei wird es auch windiger und damit ungemütlich. Selbst in den Hochlagen im Harz stellt sich Tauwetter ein. Wie die 5-Tage-Vorhersage am Beispiel Braunschweig zeigt, ist Frostwetter vorerst nicht mehr in Sicht.