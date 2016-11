Kaltes Wetter wird uns an diesem Wochenende erhalten bleiben, viele haben vor allem morgen am Sonntag frei und was bietet sich da besser an, als ein Spaziergang in verschneiter Landschaft oder vielleicht sogar mit den Kindern eine Rodelpartie im Harz. Immerhin wurden dort oben heute am Samstagmorgen auf dem Brocken 21 am und in Braunlage 7 cm gemessen. Dieser taut auch bis Montag nicht weg, also steht einem kurzen Wintervergnügen nichts im Wege.

„Das wird sich aber ändern in der neuen Woche“, meint Andreas Neuen vom Wetterdienst Kachelmannwetter und fügt hinzu: „Tiefausläufer werden uns Dienstag erreichen, deutlich nasseres und milderes Wetter bringen“.

Man sieht auch anhand der Karten mit dem 10-Tages-Trend der Temperaturen, dass alle Wettermodelle milderes Wetter zur Wochenmitte sehen. Dabei wird ziemlich einheitlich eine Spanne der Höchstwerte zwischen 9 und 12 Grad berechnet.

Wochenende im Harz mit Schnee, dieser taut nächste Woche fast überall weg Foto: 2016 Kachelmann GmbH

„Das würde auch im Harz bei Plusgraden den Schnee zum Schmelzen bringen“, meint Neuen. „Nur ganz oben auf dem Brocken könnte der Schnee besser überstehen, denn es sieht danach mit dem Trend ja wieder etwas kälter aus“.

Doch die Milderung gegen Mitte der Woche kommt nicht einfach so. Nein, die mildere Luft wird mit Tiefausläufern vom Atlantik zu uns gebracht und das bedeutet auch Regen. Die Schneefallgrenze steigt am Dienstag auf über 1500 m an, so hoch ist kein Berg bei uns im Harz. Unsicher ist aber noch, wie viel Regen genau vom Himmel kommt. Auch da gibt es noch gewisse Unterschiede in den Wetterkarten. Bis Freitag liegt die Spanne der Regensumme zwischen mageren 4 und sehr nassen 30 Litern Regen pro Quadratmeter:

Fazit: „Der Schnee ist im Laufe der Woche in den meisten Höhenlagen des Harzes mit hoher Wahrscheinlichkeit weg, nur auf dem Brocken sieht es etwas besser aus“, prognostiziert Neuen und gibt uns noch mit auf den Weg: „Wer Schnee mag, sollte also dieses Wochenende ausnutzen für einen Winterspaziergang im Oberharz“.