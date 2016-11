Heute morgen war es zwar frostig, aber tagsüber ist es derzeit eher nasskalt und nur im Bergland winterlich. Bleibt das in nächster Zeit so?

Tagsüber trocken, abends Schneeregen

Das neue Tief mit dem Namen „Julia“ zieht von England direkt nach Deutschland. Es erreicht ab den Abendstunden auch unsere Region und gestaltet das Wetter unbeständig und nasskalt. Mittelfristig könnte es aber milder werden.

„Noch ist es aber nicht soweit, das Tief „Julia“ hat unser Wetter für ein paar Tage im Griff“, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. Mit Regen und Schnee im Gepäck zieht es direkt zu uns. „Vorher ist es heute aber recht freundlich und sogar die Sonne kommt ab und zu zum Vorschein“, macht Sävert zumindest für heute etwas Hoffnung, Schauer gibt es höchstens vereinzelt. Am Abend und in der Nacht fällt verbreitet Schneeregen oder Schnee, aber ohne eine dickere Schneedecke in den tiefen Lagen. Dies zeigt auch die SuperHD-Vorhersage am Beispiel Braunschweig, andere Orte bitte dort eingeben. Im Harz wächst die Schneedecke deutlich an.

Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Wie lange bleibt es so nasskalt mit Schnee im Bergland? „Nur noch ein paar Tage, dann erreichen uns weitere Tiefausläufer und bringen uns möglicherweise mildere Luft vom Atlantik“ erwartet Sävert-. Der 10-Tage-Trend am Beispiel Braunschweig zeigt den erwarteten Temperaturanstieg aber erst zu Beginn der neuen Woche und ganz sicher ist er noch nicht. Die verschiedenfarbigen Kurven der unterschiedlichen Wettermodelle gehen weit auseinander. Das bedeutet, dass die Unsicherheit steigt. „Die Wettermodelle unterschätzen oft die Kaltluft die sich im Winter häufig länger hält als erwartet“, erklärt Sävert.