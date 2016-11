Ein kräftiges Schneefallgebiet streift heute unsere Region und bringt einen ungewöhnlich frühen Wintereinbruch in Teile Niedersachsens. Ist das wirklich so ungewöhnlich?

Ein ausgeprägtes Schneefallgebiet überdeckt aktuell weite Teile Ostniedersachsens. Zum Teil schneit es kräftig und der Verkehr auf einigen Straßen und Autobahnen ist nahezu lahmgelegt, das betrifft auch die A2 hinter Hannover.

„Das Schneefallgebiet gehört zu dem Tief mit dem ungewöhnlichen Namen HUSCH“, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. Es zieht derzeit über Niedersachsen hinweg in Richtung Nordosten. Unsere Region wird davon nur gestreift. „Von der Region Hannover bis nach Mecklenburg schneit es noch einige Zeit weiter“ kündigt Sävert an, während in unserer Region meist Regen oder Schneeregen fällt. Zeitweise kann auch richtiger Schnee dabei sein, aber eine dickere Schneedecke ist nicht zu erwarten. Dies zeigt auch die Karte aus dem SuperHD-Modell mit den erwarteten Schneemengen am Dienstagabend. Kurzzeitig kann es also auch bei uns weiß werden, das meiste zieht aber vorbei.

Nur knapp am dicken Schnee vorbei Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Ist eine solche Schneelage im November ungewöhnlich? „Nein, Schnee im November kommt schon mal vor, auch in tiefen Lagen“, meint Sävert. Selbst Anfang November war es bei uns schon mal dick verschneit. Heute vor 36 Jahren, am 08.11.1980 zog sich ein breiter Streifen mit einer tief verschneiten Landschaft quer durch Deutschland. Auch in unserer Region war alles dick weiß. „Daran sieht man, dass im November alles möglich ist, heute vor einem Jahr war es sogar bis zu 18 Grad warm bei uns.