Wann fällt bei uns der erste Schnee auch in tiefen Lagen? Heute wird daraus noch nichts, aber am Dienstag könnte es tatsächlich soweit sein.

Kalte und feuchte Polarluft bestimmt heute und morgen das Wetter in unserer Region. Dabei schneit es heute nur im Oberharz, morgen sind Schneeflocken zum Teil sogar bis in tiefe Lagen möglich.

„Von Schnee in tiefen Lagen sind wir heute aber noch weit entfernt“, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. Erst oberhalb 500 bis 600 Meter schneit es ab und zu, die Nullgradgrenze sieht Sävert heute tagsüber im Harz sogar erst bei 600 bis 700 Meter. „Die meisten von uns bekommen heute also nasskaltes und meist trübes Wetter ab, halt typisches Novemberwetter. Viel mehr als 5 Grad erwartet Sävert dabei nicht.

Nasskalt und am Dienstag Schnee möglich Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Anders sieht es morgen aus: Bereits in den Frühstunden breitet sich anhaltender Niederschlag bis in unsere Region aus. „Das Timing passt genau, es geht schon früh los und daher fällt das meiste als Schnee“, schätzt Sävert ein. Tagsüber kann es zum Teil längere Zeit schneien und gebietsweise können mehrere Zentimeter Neuschnee zusammenkommen, wie die Karte aus dem SuperHD-Modell zeigt. Wann und wo genau wie viel Schnee fällt, lässt sich noch nicht sagen, die verschiedenen Wettermodelle sind sich im genauen Ablauf noch nicht einig. Autofahrer sollten aber morgen mehr Geduld und Vorsicht mitbringen. Vor allem in den Abendstunden und in der Nacht zum Mittwoch drohen glatte Straßen.