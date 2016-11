Nach und nach setzt sich die kältere Luft in unserer Region durch, aber von winterlichen Verhältnissen sind wir noch weit entfernt. Einzig in den höchsten Lagen im Harz gab es am Sonntagmorgen leichten Frost.

„In den Hochlagen wird es langsam winterlich“, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. Zwar liegt dort noch kaum Schnee, aber die Temperaturen sind heute früh leicht unter den Gefrierpunkt gesunken. „In den kommenden Tagen wird es auch in tiefen Lagen deutlich frischer“, kündigt Sävert an. Schnee wird hier zwar am Montag tagsüber noch nicht liegen bleiben, aber ab 500 bis 600 Meter kann es spätestens am Montagabend weiß werden. Und bis zum Dienstagmorgen sinkt die Schneefallgrenze noch weiter ab. Dies zeigt auch die Schneedeckenvorhersage für Dienstagmorgen aus dem SuperHD-Modell. Schaut man das Modell Stunde für Stunde weiter, sieht man wie die Schneedecke weiter anwächst. Ob am Dienstagmorgen tatsächlich auch in tiefen Lagen etwas Schnee liegen wird, ist aber noch unsicher.

Zum Dienstag Schnee bis in tiefe Lagen? Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Sicher ist dagegen, dass die kommenden Tage und vor allem die Nächte kälter werden. Nachts und morgens sollten sich Autofahrer, aber auch Fußgänger auf glatte Straßen und Wege einstellen. Wie lange die Kälte bleibt, ist aber noch unsicher. Der 10-Tage-Trend am Beispiel Braunschweig zeigt zunächst die Abkühlung, bei der sich die verschiedenen Modelle noch sehr einig sind, dann die Erwärmung, die aber nicht von allen Modellen gestützt wird. „Im Winter unterschätzen die Modelle oft die hartnäckige Kälte bei uns, lassen atlantische Tiefs viel zu schnell heranziehen“, erklärt Sävert. Gehen die Kurven in der Grafik weit auseinander, ist die Prognose noch sehr unsicher, es hilft nur Abwarten.