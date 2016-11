Es wird kälter in unserer Region, wobei sich die Abkühlung nur langsam Tag für Tag durchsetzt und Dauerfrost ist in tiefen Lagen vorerst nicht zu erwarten.

Das Tief mit dem ungewöhnlichen Namen „Husch“ über der Nordsee lenkt in den kommenden Tagen allmählich kältere Luft in die Region, am Sonntag kann der Regen im Oberharz schon mehr und mehr in Schnee übergehen.

„Heute bekommen wir aber von der Kaltluft noch nichts zu spüren“, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. „Es bleibt noch mild, selbst in den Hochlagen des Harzes liegen die Temperaturen noch deutlich über dem Gefrierpunkt“, führt Sävert weiter aus. Mit südwestlichem Wind weht noch recht milde Luft heran. Regen und Nieselregen begleiten uns durch den Tag. Größere Regenmengen kommen nicht zusammen und auch die Karte aus dem HD-Modell mit den berechneten Regensummen bis zum Montagmorgen zeigt nur im Harz größere Mengen.

Morgen erste Schneeflocken im Oberharz Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Dann kommt laut Sävert die kältere Luft: „Mit einer Kaltfront erfasst sie in der Nacht auch unsere Region, aber einen Wintereinbruch brauchen wir heute Nacht noch nicht zu befürchten.“ Die Kaltluft legt einen langen Weg über die noch relativ warme Nordsee und dann weiter über Benelux und den Westen Deutschlands zurück, bevor sie uns erreicht. Die Schneefallgrenze am Sonntagmorgen liegt meist noch bei 600 bis 700 Meter. „Damit sind im Oberharz am Sonntag immer mehr Schneeflocken zu erwarten und es dürfte weiß werden, wenn auch noch nicht mit größeren Schneemassen. Das könnte sich aber in der neuen Woche ändern“. Sävert erwartet dann im Bergland Dauerfrost und sogar in tiefen Lagen kann es spätestens am Dienstag sogar mal schneien.