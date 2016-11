Nach und nach rechnen nun schon mehr Wettermodelle in der neuen Woche kälteres Wetter für die Region Braunschweig. Ein Tief nistet sich über Osteuropa ein.

„Dabei wird in breitem Strom kalte Luft aus Russland und Finnland zu uns gebracht“, sagt Andreas Neuen vom Wetterdienst Kachelmannwetter. „Zudem ist die Luft noch recht feucht und es kann die ersten Schneeflocken bei uns geben.“

Erster Schnee in der neuen Woche weiter möglich! Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Dabei sinken die Temperaturen ab Sonntag immer mehr ab. Bereits in der Nacht zum Dienstag könnte es Schneeregen geben und selbst am Dienstag tagsüber rechnet das deutsche HD-Wettermodell damit, dass es dann in der Region Braunschweig den ersten Schnee gibt.

„Es kommt hier aber auf 1 oder 2 Grad an, ob es nur schneit, ob es Schneeregen ist, oder ob gar der Schnee liegen bleiben und es eine dünne Schneedecke geben kann“, erklärt Neuen. „Bei guten Timing, das heißt, wenn der Schneefall nachts kommt, bestehen die besten Chancen, dass es morgens mal weiß wird“, fügt Neuen hinzu. „Der Harz ist eh außen vor. Hier wird es sowieso winterlicher ab 400 m Höhe“.

Sehr frisch wird es auf jeden Fall, denn die Karte mit den Höchstwerten zeigt für Dienstag bei uns gerade ein mal noch knapp über 0 Grad. Und das tagsüber!

Es wird also spannend beim Wetter in der neuen Woche. „Man sollte das Wochenende nutzen und sich endlich Winterreifen auf das Auto ziehen lassen, vielleicht einen Sack Streusalz kaufen und mal sehen, wo man die Schneeschaufel im Frühling versteckt hat“, schmunzelt Neuen.“Denn es geht nun mal jetzt unaufhörlich in Richtung Winter, zudem kann es in der nächsten Woche auch weiße Überraschungen geben.“