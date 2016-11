Der November hat begonnen und auch die Temperaturen passen sich mehr und mehr der Jahreszeit an. Dabei rechen die neuen Wettermodelle, dass es in der kommenden Woche zwischen dem Harz und der Heide kälter wird.

„Zunächst liegen die Werte noch bei 8 bis 10 Grad“, sagt Andreas Neuen vom Wetterdienst Kachelmannwetter. „Anfang der nächsten Woche pendeln wir uns in der Region Braunschweig dann bei nur noch rund 5 oder 6 Grad ein“.

Das kann man auch anhand des Temperaturtrends aller Modelle sehen. Stück für Stück geht es ab dem Wochenende abwärts. Dabei wird sogar Frost in den Nächten gerechnet.

Nächste Woche wird es kälter Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Es gibt aber ein Wettermodell, das deutsche Modell, welches am Dienstag auch tagsüber die Temperaturen unter 0 Grad bei uns in der Region Braunschweig lässt. Und damit nicht genug, es rechnet sogar Schnee zwischen den Harz und die Heide!

„Dieses eine Wettermodell rechnet am Dienstag mit 10 cm Schnee bei uns in der Region“, sagt Neuen weiter. „Doch das Modell steht ziemlich alleine da, denn die anderen sehen höchstens im Harz etwas Schnee.“

Wir müssen in den nächsten Tagen sehen, welches Modell recht behält und wie kalt es in der neuen Woche wirklich wird. „Wir bleiben am Ball und werden darüber weiter berichten, ob der erste Schnee kommt oder nicht“, gibt uns Neuen noch mit auf den Weg.