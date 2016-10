Oktober 2016: Zu nass, zu sonnenscheinarm und zu kalt

Der Oktober 2016 zeigte sich zwischen dem Harz und der Heide frischer als üblich. „Nach dem sehr warmen September folgte ein rund 1 bis 2 Grad zu kalter Oktober. Gemittelt lag die Temperatur bei 9 Grad. Damit war der Oktober, wie der von 2015 als erster Monat nach einem Jahr wieder kälter als gewöhnlich“, sagt Andreas Neuen vom Wetterdienst Kachelmannwetter.

Der wärmste Ort im Mittel war dabei Braunschweig mit einer Durchschnittstemperatur von 9,2 Grad. Der kälteste Orte lagen logischerweise im Harz und war Braunlage mit einer Mitteltemperatur von 6,0 Grad

„Auch am Sonnenschein wurde im Oktober bei uns gespart. So kamen nur 50% der sonst üblichen Sonnenscheindauer zusammen. Meist wurden um die 50 Stunden Sonnenschein gemessen“, erklärt Neuen weiter. „Es gab aber auch Ausnahmen, die teilweise mehr, aber auch weniger Sonnenschein hatten“. Sonnigster Ort in der Region war Braunschweig mit rund 54 Stunden Sonnenschein.

Die unsonnigsten Orte lagen hingegen im oder am Harz:

1. Braunlage 28.1 h 2. Herzberg 36.2 h 3. Faßberg 40.5 h 4. Göttingen 40.8 h 5. Alfeld 41.2 h

Dabei war der Oktober auch vielerorts zu nass. Vor allem im Harz kam rund 80% mehr Regen vom Himmel als üblich. Aber es gab auch trockenere Ausnahmen:

Die regenreichsten Orte im Oktober: (in mm bzw. Liter pro Quadratmeter)

1. Braunlage 117.9 mm 2. Bad Harzburg 93.7 mm 3. Celle 87.6 mm 4. Alfeld 86.8 mm 5. Herzberg 84.6 mm 6. Braunschweig 77.4 mm 7. Göttingen 72.4 mm

Trockenster Ort in der Region war dabei noch Helmstedt mit knapp unter 50 Litern Regen pro Quadratmeter.

Fazit: Der Oktober 2016 geht als leicht zu kalt, zu nass und zu sonnenscheinarm in die Wettergeschichte in der Region Braunschweig ein.

Sämtliche Messwerte der einzelnen Tage kann man auch in unserem Archiv bei Kachelmannwetter abrufen.