Der Temperaturtrend zeigt in nächster Zeit bei uns in Thüringen deutlich nach unten, ab Wochenmitte wird es sehr frisch.

Seit einigen Tagen hatte es sich schon angedeutet: Die Tage mit dem milden Herbstwetter sind gezählt, im Laufe der neuen Woche gehen die Temperaturen Tag für Tag allmählich zurück.

„Noch ist es aber nicht so weit, heute und auch morgen am Montag hält sich noch das stabile Hochdruckwetter“, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. Es bleibt noch recht mild, vor allem am Montag sind in tiefen Lagen Höchstwerte bis zu 12 Grad zu erwarten, dazu allerdings viele Wolken, nur zwischendurch mal etwas Sonnenschein. Dies zeigt auch die SuperHD-Vorhersage am Beispiel Braunschweig. „Von Frost sind wir noch weit entfernt“, so Sävert weiter. In der Nacht zum Mittwoch erreicht von Norden her eine erste Kaltfront unsere Region. Dahinter weht bereits deutlich kühlere Luft heran.

Es wird kälter in der Region Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Und wie geht es weiter im Laufe der Woche? Schaut man sich den 10-Tage-Trend am Beispiel Braunschweig an, erkennt man, dass der Trend langsam weiter abwärts zeigt. „Von einem ersten Wintereinbruch kann man aber noch längst nicht sprechen“, schränkt Sävert ein. Nachts kann es schon mal in Richtung Gefrierpunkt gehen und tagsüber gibt es auch in tiefen Lagen nur noch einstellige Werte. Im Oberharz wird es allerdings empfindlich kalt mit Höchstwerten nur wenig über dem Gefrierpunkt. Auf das Wetter im kommenden Winter kann man aus diesem kleinen Kaltluftvorstoß keine Schlüsse ziehen. Vorhersagen für ganze Jahreszeiten sind nicht möglich.