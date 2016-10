Noch ist es mild für die Jahreszeit, aber kommt in der nächsten Woche bereits der erste kleine Wintereinbruch oder geht es so mild weiter?

Das Wochenende bringt in unserer Region überwiegend trübes Wetter, es bleibt aber recht mild. Was passiert danach in der neuen Woche, könnte es dann schon deutlich kälter werden?

„Schon der Start ins Wochenende fällt sehr grau aus, sogar Nieselregen fällt heute ab und zu“, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. „Und auch das Wochenende bietet mehr grau als blau, vor allem am Sonntag kann es wieder öfter nieseln“, fürchtet Sävert weiter. Einen Lichtblick sieht er aber für den Samstag, vor allem am Nachmittag kann sich zeitweise auch die Sonne zeigen. Wie die SuperHD-Vorhersage am Beispiel Braunschweig zeigt, bleibt es mild mit Höchstwerten zwischen 10 und 12 Grad.

Wochenende meist grau, wie geht es danach weiter? Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Wie geht es in der neuen Woche weiter? Der 10-Tage-Trend am Beispiel Braunschweig (andere Orte bitte dort eingeben) zeigt, dass sich die verschiedenen Wettermodelle bis zum Dienstag noch recht einig sind, es bleibt vorerst mild und das mit etwas mehr Sonnenschein. „Danach gehen die Kurven auseinander, die Modelle sind sich uneinig, die Prognose ist ab Mittwoch sehr unsicher“, erläutert Sävert. Der Trend zeigt aber nach unten, ab Wochenmitte dürfte es kälter werden. Einen frühzeitigen Wintereinbruch in tiefen Lagen brauchen wir aber noch nicht zu befürchten. Im Oberharz könnte es dann aber schon mal schneien“, so Sävert.