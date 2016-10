In den kommenden Tagen ist es in der Region zwar häufiger grau und auch nass, es kommen aber nur wenige Liter Regen pro Quadratmeter zusammen. Das Regendefizit der vergangenen Monate wird dadurch nicht ausgeglichen.

„Auch wenn die kommenden Tage eher trübes Wetter bringen, so können sie nicht ausgleichen, was seit dem August an Regen fehlt“, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. „Die Monate August bis Oktober waren größtenteils zu trocken. Oberflächlich sind die Böden aber inzwischen wieder nasser“, schränkt Sävert ein. Schaut man sich die gefallenen Regenmengen der vergangenen 48 Stunden an, so sind nirgends mehr als 2 Liter pro Quadratmeter gefallen. Der Wassermangel macht sich vor allem in den Flüssen und Talsperren bemerkbar. So weist die Okertalsperre im Harz nur einen Füllstand von gut 30 Prozent auf.

Nur noch wenig Regen bis zum Monatsende Foto: 2016 Kachelmann GmbH

„Viel Regen kommt auch in den nächsten Tagen nicht hinzu“, so Sävert weiter. Atlantische Tiefausläufer streifen unsere Region nur, bringen oft Wolken und auch etwas Regen oder Nieselregen, aber keine größeren Regenmengen. „Damit werden zwar die Böden nasser, aber die Gewässer werden damit kaum aufgefüllt“, schätzt Sävert ein. Die Regensummenkarte aus dem HD-Modell zeigt, dass bis zum Beginn der neuen Woche bei uns nur wenige Liter Regen pro Quadratmeter zusammenkommen.