Nach nassem und meist trübem Wetter baut sich morgen über Frankreich ein Hoch auf und wird bis zum Wochenende auch bestehen bleiben. Hört sich soweit ganz gut an und die meisten denken dabei an Sonnenschein und trockenes Wetter.

„Das ist aber nicht immer eine Sonnengarantie“, meint Andreas Neuen vom Wetterdienst Kachelmannwetter. „Es kommt dabei immer auf die Lage des Hochs an und auf die Jahreszeit“.

Sicherlich, wir haben Ende Oktober und stecken voll im Herbst, trübe Tage mit Nebel und Hochnebel sind da eigentlich Standard.

„Das Hoch liegt für die Region rund um Braunschweig ziemlich ungünstig“, fährt Neuen fort. „Wir bekommen nämlich an der Nordseite des Hochs weiterhin feuchte Luft vom Atlantik und von den Britischen Inseln zu uns zwischen den Harz und die Heide gebracht“.

Ab Mittwoch kommen wir unter Hochdruckeinfluss Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Also war es das dann mit viel Sonnenschein? „Ja, puren Sonnenschein wird es in den kommenden Tagen bei uns vom Harz bis zur Heide nicht geben,“ prophezeit Neuen. „Das kann man auch in den Vorhersagekarten oder auch in der Kompaktvorhersage sehen. Sonnenstunden sind selten, denn meist liegt Hochnebel über uns, aus dem es auch ab und zu nieseln kann.“

Aber es wird auch nicht ganz und gar dicht bewölkt bleiben, gibt uns Neuen mit auf den Weg. Die Sonne wird es manchmal auch schaffen mal durch zu kommen. Es geht also bis zum Sonntag dann mit ruhigem und teilweise aber auch mit trübem Herbstwetter bei uns weiter. Nieselregen sollte man ab und zu aber auch mal mit einplanen.