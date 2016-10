Sonnenschein bleibt in dieser Woche rar und es wird vielfach trübes Herbstwetter geben

Herbstlich ist es schon seit einigen Tagen in der Region rund um Braunschweig, teilweise mit Nebel, Hochnebel, teilweise aber auch mal mit sonnigen Phasen und frischen Temperaturen. Die kommenden Tage werden aber deutlich nasser sein und immer wieder gibt es Regen oder Nieselregen.

„Vor allem heute Nachmittag und in der kommenden Nacht wird es bei uns länger andauernd regnet“, prophezeit Andreas Neuen vom Wetterdienst Kachelmannwetter. „Meist wird das aber nur der leichte Regen oder Sprühregen sein, der uns beschäftigt.“

Bis zum Freitag kommen dennoch so zwischen dem Harz und der Heide rund 10 bis 15 Liter Regen pro Quadratmeter zusammen, an der Westseite des Harzes auch bis 20 l/qm. So zeigt es auch die Karte mit der Regensumme bis Freitagabend.

Im Laufe der Woche wird es ein wenig milder Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Trotz der feuchten Luft wird es aber im Laufe der Woche ein wenig milder, auch wenn Sonnenschein dann weiter rar ist. Je nach Wettermodell sind dann 11 bis 14 Grad am Beispiel Braunschweig möglich.

„Dem Schnee oben auf dem Brocken, wo heute morgen noch 10 cm lagen, geht es somit auch an den Kragen,“ meint Neuen. „Davon wird am Freitag nichts mehr übrig sein, denn auch hier werden rund +5 Grad erwartet“.

Im Laufe der Woche wird es ein wenig milder Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Und zum kommenden Wochenende? „Es wird vermutlich nicht gravierend anders“, sagt Neuen. „Zwar gelangen wir unter Hochdruckeinfluss, doch das Hoch liegt für uns falsch und somit kommt von der Nordsee immer weiter feuchte Luft zu uns.“