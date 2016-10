Ein Tief vor der portugiesischen Küste bringt uns zu Beginn der neuen Woche aus Süden viele Wolken und auch Regen zwischen den Harz und die Heide.

„Besonders morgen am Montag wird es ab dem Nachmittag immer wieder regnen, teilweise auch länger andauernd bis in die Nacht hinein“, meint Andreas Neuen vom Wetterdienst Kachelmannwetter. Am Dienstag überwiegen dann dichte Wolken, doch es nieselt dann nur noch stellenweise etwas. „Dabei hängen auch die Temperaturen mehr oder weniger bei 10 Grad fest“, so Neuen weiter.

Zumindest der Mittwoch und der Donnerstag werden dann aber wieder meist trocken sein, wie man auch in der Kompaktvorhersage am Beispiel Braunschweig sehen kann und auch die Sonne kann man mal sehen, besonders am Mittwoch.

Wolkenreich und teilweise nass gehts in die neue Woche Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Neuen macht aber Hoffnung in Richtung kommendes Wochenende: „Vermutlich wird sich ein kräftiges Hoch über Mitteleuropa aufbauen können. Zunächst bringt uns das noch feuchtere, am Wochenende dann wohl aber trockenere Luft mit mehr Sonnenschein, allerdings auch mit morgendlichem Nebel“.

Ganz sicher ist diese Wetterentwicklung noch nicht, daher will Neuen noch lieber zwei/drei Tage warten, bevor es eine vielleicht sonnige Prognose für das nächste Wochenende gibt.

„Es könnte genauso gut sein, dass wir auf der feuchten Seite des Hochs bleiben und dann nichts als Nebel und Hochnebel haben bei einstelligen Temperaturen“, meint Neuen. „Von daher müssen wir noch etwas warten mit einer konkreteren Prognose.“