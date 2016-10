Grau sieht es heute in weiten Teilen unserer Region aus. Ändert sich bis zum Wochenende daran etwas?

Derzeit nistet sich das Tief „Danielle“ richtig bei uns ein. Es bleibt in den kommenden Tagen über der Nordhälfte Deutschlands liegen und bestimmt damit auch das Wetter in unserer Region mit Regen und kühler Luft.

„Der Herbst zeigt sich heute und auch morgen nicht von seiner schönsten Seite, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. „Aber mit etwas Glück können der Spaziergang mit dem Hund oder der Einkauf halbwegs trocken über die Bühne gehen“, macht Sävert etwas Hoffnung. Denn zwischendurch gibt es auch mal trockene Phasen. Mit viel Sonnenschein ist aber nicht zu rechnen. Größere Regenmengen sind bis zum Samstag nur dort zu erwarten, wo sich die Wolken am Harz stauen. In den meisten Regionen kommt nicht viel zusammen, wie die Regensummenkarte aus dem hoch aufgelösten Modell zeigt.

Wechselhaft und herbstlich kühl Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Für das Wochenende sieht Sävert allerdings einen Lichtblick: „Das Tief zieht am Wochenende ab, dann könnte schon der Samstag weitgehend trocken verlaufen und sich vor allem am Sonntag öfter die Sonne zeigen.“ Die Temperaturen ändern sich allerdinge nur wenig, sie kommen kaum über die 10-Grad-Marke hinaus, wie auch die 5-Tage-Vorhersage am Beispiel Braunschweig zeigt.