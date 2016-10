Mit dem neuen kleinen Tief „Danielle“, welche heute von der Nordsee nach Niedersachsen zieht, wird auch feuchte und kühle Luft in die Region Braunschweig geführt.

Dabei setzt sich das Tief bis zum Wochenende über Deutschland fest und wird nur langsam schwächer. „Wir müssen meist mit dichten Wolken und auch immer wieder mit Regen rechnen in den kommenden Tagen, prophezeit Andreas Neuen vom Wetterdienst Kachelmannwetter. „Sonnenschein wird es nur ab und zu mal geben und auch die Temperaturen kommen grade mal auf 10 Grad“, fährt Neuen fort.

So zeigen die verschiedenen Wettermodell auch allesamt Regen bis zum Wochenende. Uneinig sind nur die Regenmengen, die erwartet werden. Zwischen 10 und 32 Litern pro Quadratmeter ist bis Sonntag alles denkbar.

Tief „Danielle“ bringt oft Regen bis zum Wochenende Foto: 2016 Kachelmann GmbH

„Kommt eben drauf an, wie sich das Tief verlagert und wo es in den kommenden Tagen genau liegt“, meint Neuen. „Da kommt es auf wenig Kilometer an, ob es dauerhaft schüttet, oder nur einige Schauer gibt“.

Und wird es dann ab dem Wochenende wieder freundlicher? „Naja, der Trend zeigt für Anfang nächster Woche trockenes und ruhiges Herbstwetter mit Nebel, Hochnebel und Sonnenschein“, erklärt Neuen, „doch für nähere Details ist es noch zu früh. Daran kann sich noch viel ändern“

Hoffen wir einfach darauf, dass vielleicht die dann letzte Oktoberwoche noch golden werden könnte.