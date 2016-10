Recht warm ist es derzeit noch für die Jahreszeit in der Region Braunschweig, doch das wird sich im Laufe dieser Woche ändern. Auch Sonnenschein macht sich dann rar.

„Am Mittwoch nistet sich ein kleines Tief über Deutschland ein und bringt dann auch bei uns nasseres und auch spürbar kühleres Wetter“, sagt Andreas Neuen vom Wetterdienst Kachelmannwetter. „So werden dann am Samstag am in Braunschweig nur noch rund 8 Grad tagsüber erreicht“, sagt Neuen weiter.

Dabei sind sich die verschiedenen Wettermodelle einig, wie der Trend der Temperaturen bestätigt.

Es wird nasser und kälter diese Woche Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Und nass wird es dazu auch noch, denn das Tief bringt auch viele Wolken und immer wieder Regen zwischen den Harz und die Heide.

„Bis Freitagabend sind verbreitet 20 bis 30 Liter Regen pro Quadratmeter möglich, örtlich im Harz vielleicht auch noch etwas mehr“, prophezeit Neuen. „Üblicherweise fallen im ganzen Oktober rund 60 Liter pro Quadratmeter, es wird also ziemlich nass bei uns in dieser Woche“, meint Neuen.

Ganz oben auf dem Brocken kann es sogar mal Schnee geben im Laufe der Woche, denn die Schneefallgrenze sinkt zeitweise auf rund 1000 m ab. Könnte also für den Brocken reichen.