Heute sieht es bei uns in der Region noch meist grau aus, die Sonne lässt sich nur hier und da mal blicken. Dafür scheint sie morgen länger und es wird sehr mild. Wer kann, sollte den Sonntag für Aktivitäten im Freien nutzen.

„Aber noch ist es nicht so weit, heute erreicht uns noch eine Warmfront mit etwas Regen am Nachmittag“, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. Sävert schränkt weiter ein: „Die Wolken halten sich dann sehr hartnäckig“. Auch die kommende Nacht ist noch überwiegend bewölkt, also nichts für Sternenfreunde.

Teils sonniger und sehr milder Sonntag erwartet Foto: 2016 Kachelmann GmbH

„Der Blick aus dem Fenster am Sonntagmorgen kann für einige eine graue Überraschung bringen“, befürchtet Sävert. Denn der Tag startet meist noch mit vielen Wolken, die erst nach und nach größere Lücken bekommen. Verfolgen kann man dies im HD-Modell auf den Vorhersagekarten der Bewölkung. Ab den Mittagsstunden scheint öfter die Sonne. Es wird bis zu 17 Grad warm. „Wer kann, sollte den Tag für Aktivitäten im Freien nutzen. Denn schon am Montag nähert sich das nächste Tief mit mehr Wolken und später auch Regen“, so Sävert weiter. Dann wird es auch wieder etwas kühler, wenn auch nicht so frisch wie zuletzt. Dies zeigt auch die 5-Tage-Vorheraage am Beispiel Braunschweig, andere Orte bitte dort eingeben.