Mehr Grau als blau ist heute wieder einmal am Himmel zu sehen. Ändert sich dies am Wochenende, kommt noch mal sonniges und warmes Wetter?

Während sich das Wetter im Süden und Westen Deutschlands am Wochenende zum Teil sehr mild wird, hat die Sonne bei uns noch mit vielen Wolken zu kämpfen. Am Sonntag wird es auch bei uns sonniger und milder.

„Mit böigem Ostwind weht weiterhin feuchtkühle Luft in unsere Region“, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. „Heute ist der Ostwind noch sehr böig, die Höchstwerte um 12 Grad fühlen sich deutlich kälter an und wir empfinden es als feuchtkühl“, so Sävert weiter. Die Sonne zeigt sich eher selten, dies vor allem im Laufe des Nachmittags.

Durchwachsenes Wochenendwetter Foto: 2016 Kachelmann GmbH

„Hartnäckig bleibt die feuchtkühle Luft auch am Sonnabend bei uns liegen, aber der Wind lässt deutlich nach. Dafür kann es morgen zeitweise etwas regnen“, macht Sävert wenig Hoffnung für den ersten Tag des Wochenendes. Die Karten aus dem hoch aufgelösten Modell zeigen, wann es morgen regnet, man kann sie Stunde für Stunde durchschauen. Etwas freundlicher sieht es für den Sonntag aus. Dann kommt im Tagesverlauf die Sonne öfter zum Vorschein und es wird deutlich milder. „Die Temperaturen um 18 Grad werden uns vorkommen wie ein Spätsommer-Intermezzo“, verspricht Sävert. Alle Einzelheiten zum Wetter in den kommenden Tagen gibt es am Beispiel Braunschweig in der Kompakt HD-Vorhersage, andere Orte bitte dort eingeben.