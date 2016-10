In den vergangenen Wochen und Monaten ist in unserer Region abgesehen von örtlichen kräftigen Schauern nur wenig Regen gefallen. Dadurch sind auch die Pegelstände der Flüsse und einiger Talsperren drastisch abgesunken.

„Schon die Monate August und September waren bei uns fast überall zu trocken und auch die ersten 12 Tage im Oktober waren kaum nasser“, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. Die Karte mit den Regensummen seit Monatsbeginn zeigt, dass in einigen Regionen (hellblau in der Karte) bisher fast gar kein Regen gefallen ist. „Im langjährigen Mittel kommen z.B. in Braunschweig etwa 50 Liter und in Goslar rund 65 Liter Regen pro Quadratmeter im Oktober zusammen, es ist also bisher zu trocken, so Sävert weiter.

Trockenheit und Niedrigwasser in der Region Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Und auch über das Wochenende ändert sich an der Lage nur wenig. Tiefausläufer streifen uns nur und bringen höchstens wenige Regentropfen oder etwas Nieselregen, meist ist es sogar trocken. Das zeigt auch der Blick auf die zu erwartenden Regensummen bis zum Montagabend. Durch die Trockenheit sind einige Bäche ganz ausgetrocknet und auch die Flüsse und Talsperren in der Region führen Niedrigwasser. So weist zum Beispiel die Okertalsperre im Harz einen Füllstand von nur noch 29 Prozent auf. „Bis zur kommenden Woche hält die fallende Tendenz bei den meisten Pegelständen an, weiter können wir noch nicht schauen“, ergänzt Sävert.