Trübes und sehr kühles Wetter beschäftigt uns vor allem noch heute und auch morgen am Donnerstag in der Region Braunschweig. Dabei erreichen die Temperaturen tagsüber so grade eben mal die 10 Grad.

„Doch das wird sich am Wochenende ändern“, erklärt Andreas Neuen vom Wetterdienst Kachelmannwetter. „Mit einem Tief auf dem Atlantik wird dann wärmere Luft in die Gebiete zwischen dem Harz und der Heide gebracht“, so Neuen weiter. „Dabei können wir bereits am Sonntag die 15 Grad eventuell erreichen.“

Ganz so sicher ist das aber noch nicht, berichtet uns Neuen zusätzlich. Denn die Wettermodelle sind sich noch nicht ganz so einig, in wie weit das Tief aus dem Atlantik die wärmere Luft auch zu uns bringen kann. Die Spanne reicht am Sonntag von 10 bis 16 Grad und auch zu Beginn der neuen Woche gibt es noch Unterschiede, wie man anhand der 10 Wettermodelle und den Temperaturkurven sehen kann.

Ab dem Wochenende etwas wärmer Foto: 2016 Kachelmann GmbH

„Wir müssen halt noch bis Freitag warten und sehen, wie weit die mildere Luft zu uns kommen kann“, weiß Neuen. „Dann werden sich die Berechnungen auch mehr und mehr angleichen, wir wissen nur noch nicht, ob die kühlere oder wärmere Variante am Wochenende gewinnt“, so Neuen weiter.

Fakt ist nur, dass alle Berechnungen milderes Wetter zeigen, als wir es jetzt haben. Die Frage ist nur, wie viel wärmer es am Ende wirklich wird.