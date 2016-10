Wird es nochmal wärmer bei uns in der Region Braunschweig?

Seit einigen Tagen ist es sehr herbstlich und frisch geworden zwischen dem Harz und der Heide, es gab auch schon die ersten Bodenfröste. Ursache für die kühle und oft auch feuchte Witterung ist ein kräftiges Hoch über Skandinavien, welches uns aus Osten diese frische und teilweise auch nasse Luft bringt.

Dieses Hoch wird aber zum Wochenende ein wenig nach Osten gedrückt und vor der Biscaya liegt dann ein Tief, welches dafür sorgen kann, dass die Strömung mehr auf Südost und teilweise auf Süd kippen kann.

„Das würde uns dann nochmal wärmere Luft aus dem Mittelmeerraum in die Region rund um Braunschweig bringen“, meint Andreas Neuen vom Wetterdienst Kachelmannwetter. „Allerdings werden auch erst einmal weiter viele Wolken und auch ab und zu Regen mit dabei sein“, so Neuen weiter.

Zunächst wird es also zwischen dem Harz und der Heide meist feucht und kühl bleiben, denn von Osten her ziehen immer wieder dichte Wolken mit Nieselregen heran, die Sonne sieht man zunächst bis zum Freitag nur selten. Erst wenn der Wind dann auf Südost oder Süd dreht, wird sich was ändern.

„Nach dem Wochenende wird es dann aber wahrscheinlich recht freundlich, trocken und auch die Sonne ist öfter dabei. So kommen wir dann zu Beginn der neuen Woche auch wahrscheinlich wieder über die 15 Grad hinaus“, macht Neuen Hoffnung.

Doch die verschiedenen Wettermodelle sind sich noch nicht ganz einig, denn die Spanne der Höchsttemperaturen reicht am kommenden Sonntag von 10 Grad bis 17 Grad am Beispiel Braunschweig.

Wird es nochmal wärmer bei uns in der Region Braunschweig? Foto: 2016 Kachelmann GmbH

„Wir müssen noch ein wenig abwarten, in wie weit das Tief auf dem Atlantik Einfluss auf das Wetter in Braunschweig nehmen wird. Dennoch sind sich fast alle Wettermodelle einig, dass die Temperaturen am Wochenende ansteigen werden“, meist Neuen weiter.