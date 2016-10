Grau in Grau war es gestern in unserer Region. Bleibt das so oder gibt es für das Wochenende Hoffnung auf mehr Sonnenschein?

Weiter Grau in Grau in der Region

Die dichte Wolkendecke, die uns schon gestern einen durchweg grauen Tag bescherte, bleibt uns auch heute erhalten. Vereinzelt kann es aus den tief hängenden Wolken auch etwas nieseln.

„Dabei sollte man eigentlich meinen, dass ein Hochdruckgebiet über Skandinavien uns freundliches und trockenes Herbstwetter beschert“, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. „Im Gegenteil, am Südrand des Hochs haben sich Wolkenfelder eines Tiefs über Osteuropa bei uns durchgesetzt und die werden uns auch in den kommenden Tagen noch beschäftigen“, so Sävert weiter. Ein Hochdruckgebiet bringt gerade jetzt im Herbst und auch im Winter nicht automatisch schönes Wetter.

Weiter Grau in Grau in der Region

Damit sind Wolkenlücken bei uns eher rar, wie auch die Kompakt SuperHD-Vorhersage am Beispiel Braunschweig zeigt. Heute fällt vereinzelt geringer Nieselregen, morgen kann es öfter leicht regnen oder nieseln. Mehr als 12 bis 13 Grad sind dabei nicht drin. Der böige Wind der vergangenen Tage lässt aber etwas nach. Auch für den Sonntag erwartet Sävert mehr Grau als Blau am Himmel, es wird sogar noch etwas kühler. Wärmeres und beständiges Wetter ist vorerst nicht in Sicht, wie auch der 10-Tage-Trend deutlich zeigt.