In nächster Zeit beherrscht ein kräftiges Hoch über Skandinavien die Großwetterlage. „Allerdings liegen wir auf der falschen Seite des Hochs“, sagt Thomas Sävert vom Wetterdienst Kachelmannwetter. „Bei uns wirkt sich ein Tief über Osteuropa aus, es schickt feuchte Luft und Wolkenfelder bis nach Deutschland und bringen uns in den kommenden Tagen ungemütliches Wetter, so Sävert weiter. Wie die Kompakt SuperHD-Vorhersage am Beispiel Braunschweig (andere Orte bitte dort eingeben) zeigt, hält sich das Wetter heute tagsüber noch mit einigen größeren Wolkenlücken, die sich erst zum Abend mehr und mehr schließen.

Vorerst kein goldenes Oktoberwetter Foto: 2016 Kachelmann GmbH

Schon heute Abend und in der kommenden Nacht erwartet Sävert mehr Wolken, aus denen morgen im Laufe des Tages auch etwas regen fallen kann, wie die Vorhersagekarte für den Donnerstagnachmittag zeigt. Sonnige Moment sind damit erst einmal vom Tisch und auch die Temperaturen schaffen ab Donnerstag gerade noch den Sprung über die 10-Grad-Marke. Eine grundlegende Änderung der Wetterlage ist erst einmal nicht in Sicht.