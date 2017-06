Anschläge in Teheran: Darum ist der Iran jetzt Ziel des IS-Terrors Terror im Iran: Bewaffnete sind in das iranische Parlament und ein Mausoleum eingedrungen und haben um sich geschossen. Der IS hat die Anschläge für sich reklamiert. Auslandchef Michael Backfisch erklärt, warum jetzt der Terror auch den Iran erreicht hat.